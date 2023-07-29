Москалькова обратилась в ООН после теракта в Таганроге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН с требованием обратить внимание на теракт в Таганроге, осуществленный Вооруженными силами Украины. В своем Telegram-канале омбудсмен призвала предать огласке произошедшее.

В связи с артиллерийским обстрелом жилой инфраструктуры г. Таганрога обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Ф.Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований, — написала Москалькова.

По ее словам, Украина использует тактики, повергающие риску гражданское население. Этот факт свидетельствует о террористическом характере киевских властей, добавила она.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что после теракта в центре Таганрога в больницу обратились 16 человек, 10 человек были госпитализированы. По словам Голубева, большинство из них находятся в состоянии средней тяжести. Администрация региона назначит выплаты для всех пострадавших.