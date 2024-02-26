Москалькова обратилась к украинскому коллеге из-за пленных Москалькова попросила украинского омбудсмена помочь в возвращении 24 раненых

Фото: Пресс-служба Госдумы

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале, что попросила украинского коллегу помочь в возвращении в РФ 24 раненых бойцов. Омбудсмен отметила, что ждет ответа на обращение.

Обратилась к уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Д. В. Лубинцу с просьбой оказать содействие в репатриации 24 раненых российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины, — написала Москалькова.

Москалькова ранее сообщила, что украинский коллега Дмитрий Лубинец не ответил на ее запрос о сбитом Ил-76 с украинскими военнопленными. По ее словам, такая халатность демонстрирует «преступное безразличие украинской стороны к жизням беззащитных людей».

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Россия не будет устраивать торг вокруг тел украинских военных, находившихся на борту Ил-76. По его словам, российская сторона передаст их родственникам безо всяких условий. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва до сих пор не получила от Киева обращений с соответствующей просьбой.

23 декабря военный корреспондент Александр Коц сообщил, что на украино-российской границе впервые состоялся обмен письмами и посылками для пленных. Он опубликовал фото с места обмена. На кадрах видно, что процесс сопровождали сотрудники Международного комитета Красного Креста. Факт обмена подтвердила и Москалькова.