Москалькова обратилась к ООН из-за обстрела больницы в ЛНР

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к ООН после обстрела больницы в Луганской Народной Республике со стороны ВСУ. В обращении, обнародованном в Telegram-канале, она указала, что действия украинской армии нарушают Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны. Накануне в Минобороны сообщали, что утром 28 января нанесли намеренный ракетный удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из американской системы РСЗО HIMARS. По сведениям ведомства, в результате удара погибли 14 человек среди персонала и пациентов больницы, еще 24 получили ранения.

Действие ВСУ грубо нарушило ст. 18 Женевской Конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны. В ней четко и недвусмысленно сказано: «Гражданские больницы, организованные для оказания помощи раненым, больным, инвалидам и роженицам, не могут ни при каких обстоятельствах быть объектом нападения», — написала уполномоченный по правам человека.

Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный комитет Красного Креста (МККК). Она призвала не допустить нарушений прав человека и заставить Киев уважать положения Конвенции.

Уверена, что новый Нюрнберг даст суровую оценку и этому преступлению против человечности, — заключила Москалькова.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ударов ВСУ по зданию больницы в населенном пункте Новоайдар. Следователи по поручению Бастрыкина будут работать совместно с военными и оперативниками.