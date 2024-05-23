Москалькова: Киев не хочет возвращать домой 500 украинских пленных

Фото: IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global look Press

Украина отказывается вернуть на родину 500 пленных военнослужащих ВСУ на протяжении нескольких месяцев, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в Telegram-канале. По словам омбудсмена, Киев выставляет новые надуманные условия. Она также добавила, что обратилась с просьбой принять меры к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу.

На протяжении нескольких месяцев не удается добиться, чтобы Украина забрала по обмену своих пленных. Украинской стороне был направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой. Но военное руководство не торопится вернуть их родным и близким, выставляя все новые надуманные условия, — рассказала Москалькова.

Россия также предлагала Украине провести обмен двух католических священников на православных, добавила она. Киев вновь отказался, несмотря на то, что священнослужители просили вернуть их домой к родным и близким, уточнила омбудсмен.

Ранее сенатор РФ от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что украинская сторона, отказываясь от обмена пленными, демонстрирует беспрецедентное нарушение прав человека. По ее словам, решение Киева о выборочном обмене является «чудовищной и неприкрытой» дискриминацией и нарушением Женевской конвенции.