Москалькова и Пригожин обсудили обращения родственников бойцов ЧВК «Вагнер»

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Татьяна Москалькова и Евгений Пригожин

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова встретилась с бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщается Telegram-канале омбудсмена. По ее словам, она обсудила с ним обращения родственников бойцов ЧВК «Вагнер».

С Евгением Пригожиным обсудили вопросы работы с обращениями родственников бойцов ЧВК «Вагнер». Определили пути взаимодействия, — написала омбудсмен.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал «засидевшихся в кабинетах» чиновников уделить внимание помощи семьям мобилизованных. По словам главы региона, поддержка должна быть командной и качественной.

Глава Бурятии Алексей Цыденов ранее взял под постоянную опеку семью погибшего в зоне специальной военной операции на Украине земляка в рамках программы «Брат отца». Он стал первым участником социального проекта и теперь помогает жене и дочери бойца 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Чингиса Ширапова.

По словам главы Бурятии, он долго обсуждал данное решение с женой, так как опека подразумевает постоянную помощь семьям погибших бойцов. Он отметил, что родственники участников СВО должны быть уверены, что найдутся близкие люди, которые смогут им помочь. В пресс-службе правительства рассказали, что Цынденов вместе с супругой уже посетили жену и дочь Ширапова.