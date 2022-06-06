Москалькова доложила Путину о ситуации с беженцами из ДНР, ЛНР и с Украины Москалькова рассказала Путину о трудоустройстве эвакуированных граждан из ДНР, ЛНР и с Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова доложила президенту России Владимиру Путину о ситуации с эвакуированными из ДНР, ЛНР и Украины. По ее словам, которые приводятся на канале «Россия 24», одной из приоритетных задач по работе с такими гражданами становится трудоустройство, так как они предпочитают получать статус временного убежища, а не беженцев.

Эвакуированные почему-то не любят себя называть беженцами, получают, как правило, статус временного убежища, а не беженцев. Это дает им возможность трудоустраиваться. Сейчас это одна из приоритетных задач по работе с этим людьми. Большое спасибо от этих людей за то, что обеспечили безопасность, предоставили все необходимое для того. чтобы сохранить их жизни, — заявила Москалькова.

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что число беженцев, прибывших в Россию из Донбасса и с Украины, превысило 1,5 млн, включая свыше 247 тысяч детей. По его словам, большинство прибывших — граждане ДНР и ЛНР.

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил выдать бесплатные сим-карты лицам, перемещенным с территории Украины, из ДНР и ЛНР, а также организовать к 1 сентября единовременную выплату всем семьям беженцев с детьми-школьниками.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции в Москве получили установку от руководства о культурном и вежливом общении с беженцами из ДНР и ЛНР. Столичные полицейские должны максимально доходчиво и терпеливо разъяснять вопросы, связанные с получением беженцами гражданства России, а также минимизировать все протоколы на них в случае незначительности правонарушения.