Мосгорсуд оставил в СИЗО коммерческого директора Собчак Суд оставил под арестом коммерческого директора Собчак по делу о вымогательстве

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Кирилл Суханов

Мосгорсуд отклонил жалобу на арест коммерческого директора телеведущей Ксении Собчак Кирилла Суханова по обвинению в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, он останется в СИЗО, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Защита просила изменить меру пресечения на домашний арест или залог в размере 15 млн рублей.

Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что Собчак дала указание своим журналистам опубликовать пост в Telegram-канале, в котором упоминался Чемезов. По информации канала, светская львица отправила фактуру о вечеринке в честь дня рождения миллиардера Андрея Бокарева, на которой в том числе присутствовали Чемезов и певец Григорий Лепс.

Следствие предполагает, что за удаление поста о присутствии Чемезова на вечеринке в честь дня рождения Бокарева коммерческий директор холдинга «Осторожно Media» Суханов потребовал 11 млн рублей у гендиректора Ростеха.

Ранее Собчак написала пост в Telegram с извинениями в адрес главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. По словам журналистки, ее коллеги, которые в настоящее время проходят по делу о вымогательстве, искренне сожалеют о содеянном.