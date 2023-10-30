Монумент Иоанну Кронштадтскому в США открыли без российских дипломатов Госдеп отказал дипмиссии РФ в участии в открытии монумента Иоанну Кронштадтскому

Фото: t.me/EmbUSA

Госдепартамент США не согласовал поездку дипломатов российского посольства на церемонию открытия монумента святому праведному Иоанну Кронштадтскому в Сан-Диего (штат Калифорния), сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию. Мероприятие прошло 29 октября, богослужение совершил архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл.

Российские дипломаты хотели принять участие в знаменательном событии, которое способствует сохранению родной культуры, русского языка, традиционных ценностей, а также укреплению единства нашей диаспоры. <...> Однако Госдепартамент отказал нам в согласовании поездки, — отметили в посольстве.

Российские дипломаты подчеркнули, что их лишили возможности разделить с соотечественниками радостный момент. При этом они поблагодарили за участие тех, кто реализовал значимую инициативу, приумножающую число «объектов культурно-исторического наследия России в Америке».

Посольство прежде способствовало доставке в США двух бронзовых образов Иоанна Кронштадтского, созданных в России. Второй монумент установлен в Вашингтоне у Свято-Иоанно-Предтеченского собора.

Ранее заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин сообщил, что Соединенные Штаты отказали в выдаче виз 18 дипломатам из РФ в ходе октябрьской сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул, что не получил визу переводчик, который должен был переводить на английский язык выступления представителей России во время работы Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами.