«Момент истины»: Володин рассказал, как Запад может выйти из энергокризиса Володин призвал Запад запустить СП-2 и отменить санкции для выхода из энергокризиса

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Европа не может обеспечить свою энергетическую безопасность без России, такое мнение выразил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он считает, что Западу необходимо снять с Москвы санкции и запустить «Северный поток — 2», чтобы выбраться из энергокризиса.

Для глав европейских государств наступил момент истины. У них есть два выхода из ситуации, которую они сами себе создали. Первый. Отменить незаконные санкции против нашей страны и запустить «Северный поток — 2». Второй. Оставить всё как есть, что приведёт к проблемам в экономике и ещё больше осложнит жизнь гражданам, — написал Володин.

Спикер Госдумы напомнил, что в прошлом году европейские государства закупили 341 млрд кубометров газа, из которых почти 50% составлял российский трубопроводный. Володин считает, что даже если перенаправить весь экспорт голубого топлива из Африки, стран Ближнего Востока и СНГ, Запад не сможет компенсировать 62,8% объема, ранее поставляемого Москвой.

Политик также напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон предпринимал попытку решить проблему дефицита газа. Для этого он нанес визит в Алжир, однако поездка оказалась безрезультатной, уточнил Володин.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность прекращения импорта в страну газа из России. Политик выразил мнение, что Брюсселю не следует излишне усложнять себе жизнь.