Молодым учителям предложили ежегодно выплачивать подъемные Молодым учителям предложили ежегодно выплачивать до 150 тысяч рублей подъемных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову письмо, передает ТАСС. В документе содержится предложение каждый год выплачивать молодым учителям подъемные в размере до 150 тысяч рублей. По ее мнению, эту норму следует закрепить на федеральном уровне.

Для получения выплаты педагог должен впервые получить высшее или среднее профессиональное образование и в течение года трудоустроиться в образовательную организацию, а также заключить трудовой договор минимум на три года, — говорится в письме.

В первый год работы учителю предлагается выплачивать 80 тысяч рублей, во второй — 100 тысяч рублей, в третий — 150 тысяч рублей. В случае увольнения до истечение трех лет полученную выплату придется полностью вернуть. Яна Лантратова также напомнила об остром дефиците квалифицированных педагогических кадров в системе образования. Он составляет 10% от общего числа учителей.

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец ранее предположила, что для молодых учителей и воспитателей работа в школе и детсадах похожа на каторгу. По ее словам, только 20% выпускников педагогических вузов работают по специальности.