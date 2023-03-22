Молодежь из сел предложили зачислять в колледжи вне конкурса Депутат ГД Лантратова предложила зачислять молодежь из сел в колледжи вне конкурса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением зачислять сельскую молодежь в колледжи вне конкурса. По мнению депутата, преимущественно в колледжи поступают жители городов, в том числе и на профессии, связанные с животноводством и ремонтом оборудования, из-за чего замедляется развитие сельского хозяйства, сообщает «Парламентская газета».

Это тем более важно в контексте импортозамещения в условиях санкций, а также для решения вопросов продовольственной безопасности нашей страны, — заявила Лантратова.

По ее мнению, преимущество при поступлении даст возможность развить сельское хозяйство. Первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов в ответ на данную инициативу отметил, что сейчас интерес к рабочим профессиям вырос, и все желающие должны иметь право получить образование по любым специальностям в колледже. Поэтому проще увеличить количество мест в колледжах и техникумах, а предложение Лантратовой может быть эффективно только на некоторых территориях.

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина отметила, что возможность поступить есть у каждого абитуриента, независимо от того, где он родился и рос. Она уточнила, что в небольших населенных пунктах рядом с селами тоже есть колледжи, где конкурс ниже, так как жители городов реже подают туда документы.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал инициативу Лантратовой. Он добавил, что при преимущественном зачислении в колледжи жителей сел необходимо обязать возвращаться работать по месту жительства.

Должен быть специальный формат, как при поступлении в военные вузы — там отучился и поехал отрабатывать, — подчеркнул парламентарий.

Депутат Мособлдумы Татьяна Сердюкова ранее посоветовала школьникам задуматься о поступлении в колледжи в связи с усложнением ЕГЭ. Парламентарий отметила, что для поступления в вуз ребенку потребуется существенно углубить свои знания по нужным предметам в старшей школе, но не у всех родителей есть возможность оплачивать услуги репетиторов.