Медведев рассказал, когда «закончится Украина» Медведев: Украина закончится, когда прекратится западное финансирование

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что боевые действия на Украине прекратятся после отказа стран Запада спонсировать ВСУ, очень смелое для европейского политика, заявил в Telegram зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, как только Киев перестанет получать деньги от западных партнеров, закончится и сама Украина.

Венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что Украина в финансовом плане несуществующая страна. Как только закончится финансирование со стороны США и Европы, закончится война. Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна, — написал Медведев.

О спонсировании ВСУ Орбан высказался 14 апреля в эфире венгерского радио. По его словам, поддержка Запада не может продолжаться бесконечно. Политик отметил, что Евросоюз тратит на помощь Украине десятки миллиардов долларов.

Накануне Совет ЕС утвердил выделение €1 млрд из Европейского фонда мира для компенсации стоимости обещанных Киеву боеприпасов. Так, с учетом предыдущих семи траншей поддержка в рамках Европейского фонда мира достигнет €4,6 млрд.