В Молдавии прокомментировали запрет на ввоз сельхозпродукции Министр Боля: Молдавия не может закрыть рынок для зарубежной сельхозпродукции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Молдавия не может запретить ввоз сельхозпродукции из зарубежных стран на свой рынок, поскольку это убьет местных производителей, ориентированных на экспорт. Министр сельского хозяйства республики Владимир Боля в эфире ТВ-8 отреагировал на призывы местных фермеров защитить рынок страны от засилья иностранной сельхозпродукции.

Мы не являемся страной-импортером, мы исключительно страна-экспортер. Закрытие рынка Молдавии по каким-то соображениям некоторых товарищей означает убийство сельхозпроизводителей — только недалекие люди могут предложить это, — сказал Боля.

Министр также представил статистику в эфире телеканала. По его словам, около 70% произведенной в Молдавии сельхозпродукции идет на экспорт. Внутренний рынок, добавил Боля, очень маленький. Внутри страны потребляется 320 тысяч тонн зерна. В прошлом году было произведено 1,5 миллиона тонн. Все ориентировано на экспорт, подчеркнул Боля.

В Молдавии второй год длятся протесты фермеров, которые требуют у правительства помощи для главной отрасли республики. Протестующие убеждены, никогда еще ситуация в сельском хозяйстве не была такой сложной, как в настоящий момент. Фермеры также призывали ограничить ввоз и транзит зерна с Украины.

Граждан Молдавии ранее призвали «делать выводы» после унизительных выпадов Евросоюза. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что жители республики не откажутся от своей идентичности ради вступления в объединение.