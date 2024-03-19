«Могут и штык вонзить»: депутат о запрете педофилам участвовать в СВО Журавлев: насильников и маньяков избегали при наборе бойцов для участия в СВО

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Педофилов, маньяков и серийных убийц избегали при наборе бойцов для участия в СВО, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, это происходило и до того, как Госдума на законодательном уровне закрепила запрет на контракты по службе в военной спецоперации России на Украине для таких лиц.

Фактически насильников и серийных убийц и так избегали, когда набирали для участия в специальной военной операции добровольцев из числа заключенных. Маньяки и людоеды никому в армии не нужны. Сейчас просто эта норма закреплена законодательно, — сказал собеседник.

Журавлев отметил, что он не видит никаких препятствий для того, чтобы была предоставлена возможность «кровью смыть» свою вину, например, за финансовые преступления. Он подчеркнул, что исключений из правил стало больше, поскольку теперь запрет касается не только особо опасных преступников, но и тех, чьи правонарушения были связаны с работой на другие страны.

От шпионажа и диверсионной деятельности до контрабанды. Очевидно, что эти люди могут предать и в боевых условиях, а такое пополнение нашей армии точно не нужно — могут и в спину штык вонзить, — заключил Журавлев.

О данном запрете стало известно во вторник, 19 марта. Контракты с вооруженными силами также запрещено заключать лицам, подозреваемым в совершении преступлений против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства. Также заключение контрактов невозможно с фигурантами уголовных дел о терроризме.