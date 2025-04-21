«Мог сделать больше»: в ГД оценили вклад папы римского в отношения с РПЦ Глава СРЗП Миронов: при папе римском Франциске отношения с РПЦ обострились

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

При папе римском Франциске отношения между католической церковью и РПЦ не только не улучшились, но и заметно обострились, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. По его словам, понтифик не воспользовался всеми возможностями для защиты православных верующих и разрешения существующих противоречий.

Меня, как гражданина России и православного человека, всегда волновало положение наших братьев на Украине и в других странах, где они долгое время подвергались гонениям со стороны местных властей при молчаливом одобрении Ватикана. В 2016 году, после того как состоялась встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Франциска, многие рассчитывали на решение старых проблем, но они лишь усугубились. Мог ли понтифик сделать больше для защиты прав православных и в целом для прекращения конфликта? Наверное, мог. Но не сделал, и теперь это исторический факт, — высказался Миронов.

Он также обратил внимание на противоречивую роль Франциска в вопросах защиты традиционных ценностей. По его словам, несмотря на публичные заявления понтифика, при нем на Западе значительно усилились тенденции, идущие вразрез с христианскими нормами. В частности, он отметил, что в 2015 году в США были легализованы однополые браки (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Позиции Римской католической церкви не так сильны в США, Великобритании, Германии и других протестантских странах. Но факт остается фактом: именно при Франциске в США в 2015 году был принят закон об однополых браках, а само ЛГБТ-движение приобрело масштабы транснациональной государственной идеологии, бросив вызов всему христианскому миру. Не знаю, каких позиций будет придерживаться новый понтифик, но очевидно одно: проявление гибкости в важнейших вопросах, которые касаются основ церкви и всей человеческой цивилизации, до добра не доведет, — резюмировал Миронов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что папа Франциск был великой фигурой и внес значительный вклад в мировую историю. По словам парламентария, понтифик оставил глубокий след в памяти верующих, несмотря на попытки исказить его образ. Он подчеркнул, что Франциск, даже получая обвинения в излишней современности, всегда оставался верен традиционным ценностям.