«Мог бы уточнить»: Останина про опровержение ее слов Картаполовым Останина: слова Картаполова об отсрочке от призыва для инвалидов вызваны недопониманием

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Нина Останина

Заявления главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова о том, что отсрочка от мобилизации для отцов детей-инвалидов ни с кем не обсуждалась, вызваны недопониманием, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, законопроект об отсрочке для отцов детей инвалидов и единственных детей одиноких пожилых родителей был включен в программу весенней сессии.

Останина указала, что при включении законопроекта в план работы она задала первому зампредседателя Госдумы Александру Жукову вопрос, почему аналогичный законопроект не был рассмотрен ранее, на что тот предложил задать этот вопрос Картаполову, который в тот день отсутствовал. Затем на совете Госдумы Картаполов заявил, что Министерство обороны направило все 22 законопроекта на эту тему в правительство.

Я с Картаполовым еще до нового года когда разговаривала, спрашивала, почему у нас нет законопроектов на весну, а он отвечал, что есть и что Минобороны изменило свое отношение, в том числе по детям-инвалидам, поэтому выражал уверенность, что и остальные проекты будут приняты. Да, этот разговор был не у микрофона, он не был записан, но этот разговор был. Но Андрей Валерьевич меня, конечно, удивил, так быстро от этого всего открестился, уточнил хотя бы у меня суть вопроса, — заявила Останина.

Ранее Останина заявила, что Министерство обороны России готово поддержать поправки к закону о мобилизации, согласно которым отцам детей-инвалидов и единственным сыновьям одиноких родителей-пенсионеров будет предоставлена отсрочка от призыва. По ее словам, Картаполов передал, что текст поправок получил положительное заключение Минобороны.

Сам Картаполов впоследствии заявил, что не сообщал главе комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной о поддержке отсрочки со стороны Минобороны и вообще ничего не знает об этом. Он отметил, что все законопроекты об отсрочке от призыва по мобилизации находятся на проработке в Госдуме.