«Моча в голову ударила»: Медведев о словах Макрона о вводе войск на Украину Медведев назвал «недержанием речи» слова Макрона об отправке войск на Украину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Президенту Франции Эммануэлю Макрону «ударила моча в голову», после чего у него случилось «недержание речи», высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на высказывание французского лидера о возможной отправке западных войск в зону боевых действий на Украине.

Вот у кого-то бывает недержание мочи. Про других, склонных к необдуманной реакции, говорят «моча в голову ударила». А вот у действующего президента Франции, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Франции и князя Андорры Эммануэля Жана-Мишеля Фредерика Макрона приключилось сразу две проблемы: сначала ему, вероятно, ударила в голову моча, а затем произошло недержание речи, — написал Медведев.

Как подчеркнул замглавы Совбеза, Европа пытается добиться поражения России для своей «безопасности». Медведев также напомнил о желании президента Франции поделиться ядерным арсеналом страны «со всеми желающими европейцами». Он считает, что «недержание речи» у Макрона уже стало для него болезненной и затяжной проблемой.

Не бережет себя обладатель ордена Почетного легиона. Или рацион пора сменить: устрицы и шампанское — вещь хорошая, но ведь не мальчик уже. Словесный энурез в его возрасте опасен, — высказался зампред Совбеза.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле обратили внимание на слова главы Франции о возможной отправке войск на Украину. По его мнению, при таком развитии событий прямое столкновение России и НАТО будет неизбежным. Песков считает, что страны Североатлантического альянса должны оценивать последствия подобных действий.