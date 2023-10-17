ОПК получил право использовать все резервы для выпуска артиллерии Шойгу: предприятия ОПК могут использовать мобрезервы для производства артиллерии

Фото: МО РФ

Правительство России разрешило использовать мобилизационные резервы для производства артиллерии на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, заявил на совещании по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и РСЗО министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, которые были опубликованы в Telegram-канале Минобороны, в период проведения военной операции на Украине необходимо как можно быстрее восполнять запасы оружия и боеприпасов.

Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Правительство РФ предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности, — сказал Шойгу.

Он также добавил, что Минобороны РФ упростило процедуру заключения контрактов и сократило объем испытаний. Кроме этого, ведомство снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции.

Ранее в Ростехе заявили, что предприятия госкорпорации кратно нарастят производство дронов-камикадзе «Ланцет» и «Куб». В компании добавили, что также будет увеличено производство других отечественных беспилотников, в том числе моделей «Тахион» и «Гранат».

Помимо дронов-камикадзе и обычных беспилотников, предприятия госкорпорации также нарастят производство ракет. Речь идет, в частности, о моделях «Китолов», «Стрела» и «Вихрь». Кроме того, специалисты Ростеха планируют увеличить объемы производства управляемых ракет 9М333, которые используются в зенитных установках, авиабомб, артиллерийских и танковых снарядов.