Мобилизованным военным пенсионерам хотят выплачивать пенсию за выслугу лет В ЛДПР предложили выплачивать мобилизованным военным пенсионерам пенсию за выслугу лет

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева и Вадим Деньгин внесут 2 ноября на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о выплате призывникам из числа вышедших в отставку военных пенсии за выслугу лет. Документ и пояснительную записку к нему заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов разместил в Telegram.

В настоящее время законом предусмотрено, что лица, проходившие военную службу или службу в силовых ведомствах, и имеющие право на пенсионное обеспечение, получают пенсии только после увольнения со службы. Выплата назначенных пенсий приостанавливается, если военные пенсионеры выходят обратно на службу.

По мнению авторов идеи, в случае мобилизации инициатива продолжить воинскую службу исходит не от демобилизованного офицера, а от государства. Поэтому и предлагается внести поправки, которые позволят таким мобилизованным пенсионерам выплачивать ранее назначенные пенсии.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Это позволит сохранить на прежнем уровне меры социальной поддержки нуждающимся семьям.