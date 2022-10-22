Мобилизованных временно освободили от налогов Правительство России утвердило отсрочку от уплаты налогов для мобилизованных

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Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал указ о предоставлении отсрочки по уплате налогов для мобилизованных граждан, об этом говорится на официальном сайте правительства. Уточняется, что отсрочка по выплатам будет действовать в течение всего периода прохождения военной службы, а также несколько месяцев после.

Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. <...> Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и ещё несколько месяцев после её завершения, — сообщает пресс-служба правительства РФ.

В публикации говорится, что отсрочка будет предоставлена в том числе бизнесменам, которые являются руководителями и единственными учредителями компаний. Отмечается, что оплатить накопившийся долг можно будет частями.

Ранее замглавы Министерства труда и социальной защиты Ольга Баталина заявила, что налоги и долги мобилизованных могут оплачивать их родственники и знакомые. По ее словам, для этого даже не потребуется выходить из дома — достаточно воспользоваться сайтом Федеральной налоговой службы.

Президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов. Отсрочка от платежей будет предоставляться на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.