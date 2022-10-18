Стало известно о новых мерах поддержки для мобилизованных бизнесменов Мобилизованным предпринимателям дадут отсрочку по оплате аренды федерального имущества

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Предприниматели, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, получат отсрочку по платежам за аренду федерального имущества, сообщается в Telegram-канале правительства России. Она предоставляется на весь срок службы и будет доступна в том числе добровольцам.

Индивидуальные предприниматели и граждане, являющиеся одновременно учредителями и руководителями компаний, арендующих федеральное имущество, получат отсрочку по ее оплате. Это коснется как бизнесменов, заключивших контракт о прохождении службы, так и добровольцев, — говорится в тексте.

В кабмине указали, что отсрочка распространяется на все виды федерального имущества, включая земельные участки. Коммунальные платежи в период отсрочки возлагаются на арендодателей. Мобилизованные предприниматели, пожелавшие расторгнуть договор аренды, смогут сделать это без штрафов.

Правительство порекомендовало принять аналогичные меры поддержки на региональном и муниципальном уровнях.

Ранее сообщалось, что Минфин подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан. Для них предлагается продлить сроки уплаты налогов и предоставления документов в налоговые органы.