Мобилизованных хотят освободить от наказания за ряд преступлений В ГД внесли законопроект об уголовной ответственности привлекаемых к участию в СВО

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В Госдуму внесен проект базового закона об освобождении участников СВО от уголовной ответственности за ряд преступлений, следует из думской базы данных. Речь идет в том числе о преступлениях небольшой и средней тяжести. Авторами документа стали сенатор Андрей Клишас и депутаты от «Единой России» Павел Крашенинников и Ирина Панькина.

Мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ в период военного положения или в военное время освободят от наказания после получения госнаграды или увольнения со службы.

Законопроект не противоречит предусмотренным уголовным законодательством принципам, а правовой механизм освобождения от ответственности будет способствовать достижению целей наказания, а также обеспечит дополнительными возможностями комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае бывший депутат районного совета села Тасеево Александр Хаконов отправился в зону СВО, чтобы не сидеть в тюрьме девять лет и восемь месяцев за убийство супруги в марте 2022 года.