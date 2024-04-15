Мобилизованные дезертиры из Калининграда получили по 8 лет: что они сделали

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Военный суд повторно утвердил приговор восьми мобилизованным калининградцам, которых признали виновными в дезертирстве. За что судили военнослужащих, что известно об уголовном деле?

Что известно о суде над мобилизованными калининградцами

Второй Западный окружной военный суд (ЗОВС) снова утвердил приговор восьми мобилизованным калининградцам, которые были признаны виновными в дезертирстве. Ранее приговор отменили в кассации из-за нарушения процессуальных норм. По делу проходят сержант Евгений Кравченко, рядовые Дмитрий Мельников, Александр Бабешко, Николай Колмачев, Александр Богаченко, Александр Елисеев, Денис Балахин и ефрейтор Игорь Медведев.

В декабре 2022 года мобилизованные военнослужащие из Калининградской области покинули полевой лагерь воинской части в Луганской Народной Республике. После этого они добрались до подмосковного Подольска и добровольно сдались полиции.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В мае 2023-го Одинцовский гарнизонный военный суд признал их виновными в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ) и назначил от шести до семи лет лишения свободы в колонии строгого режима. А ходе апелляции приговор оставили в силе, но в кассации защита смогла отменить решение, поскольку трое осужденных хотели лично участвовать в рассмотрении их жалоб, но такой возможности им не обеспечили.

Также в кассации защита обратила внимание, что при вынесении приговора судом первой инстанции и рассмотрении жалоб во Втором ЗОВС не было учтено, что у двоих фигурантов при оставлении ими части не было при себе оружия, а в этом случае преступление должно квалифицироваться не по ч. 3 ст. 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации, военного положения или в условиях вооруженного конфликта), а по ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы). По второй статье предусматривается гораздо более мягкое наказание. Также защита просила учесть добровольную сдачу полиции Подольска. В жалобе отмечалось, что в рамках идентичного обвинения, предъявленного всем подсудимым, они получили разные сроки лишения свободы.

Кассационный военный суд согласился с защитой в том, что апелляционная инстанция допустила нарушения процессуальных норм, не обеспечив присутствие при рассмотрении жалоб осужденных, которые выразили такое желание.

Как мобилизованные бежали из воинской части

«Коммерсант» со ссылкой на материалы дела сообщал, что решение покинуть часть сформировалось у мобилизованных 24 декабря, когда им сообщили, что их направят на линию боевого соприкосновения.

«По словам самих беглецов, на решение покинуть часть повлияла их неподготовленность к участию в боевых действиях, а также желание сохранить „жизнь и здоровье“. Кроме того, фигуранты дела рассказывали, что при мобилизации они рассчитывали на то, что в лагере их будут готовить к боям с противником, а вместо этого они буквально вынуждены были „бороться за свою жизнь и здоровье“: рыть землянки, заготавливать дрова, за свой счет покупать инструменты, продукты питания. Свидетели, впрочем, показали в суде, что военнослужащие были обеспечены всем необходимым», — писала газета.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отмечалось, что при подготовке к побегу военнослужащие купили еду, гражданскую одежду и спортивные сумки, куда сложили три автомата АК-74, подствольный гранатомет ГП-25 «Костер», два ручных пулемета РПК-74 и пулемет ПКМ с запасным стволом. Штык-ножи, которые беглецы прихватили с собой, в обвинение включать не стали. Вечером 26 декабря военнослужащие заказали два такси до Липецка, там переночевали, а затем на попутных микроавтобусах добрались до подмосковного Подольска, где и сдались в отделении полиции.

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