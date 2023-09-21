МО зафиксировало нарушение режима прекращения огня в Карабахе Минобороны РФ: зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня в Карабахе

С момента заключения договоренности о прекращении режима огня в Карабахе зафиксировано пять нарушений, передает РИА Новости со ссылкой на бюллетень Министерства обороны РФ. По этому факту начато разбирательство. В нем принимают участие российский миротворческий контингент и азербайджанская сторона, уточнили в ведомстве.

С момента заключения договоренности о прекращении боевых действий зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня: в Шушинском районе — два, в Мардакертском районе — три, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что миротворцы непрерывно взаимодействуют как с Баку, так и с Ереваном. Основными целями является недопущение кровопролития и обеспечение безопасности мирного населения.

Ранее о незначительных нарушениях режима прекращения огня сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. При этом обстановка, по его словам, остается стабильной. Премьер также добавил, что при всех событиях режим прекращения огня можно считать действующим.

Ранее в Минобороны сообщили, что с 19 сентября военнослужащие миротворческого контингента РФ эвакуировали пять тысяч человек. Жители Карабаха были доставлены в пункты временного размещения, их обеспечили питанием, медпомощью и местом для отдыха.