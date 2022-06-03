Baza объяснила, почему новым главой МЧС стал Куренков ​​

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Александр Куренков

На должность нового главы МЧС рассматривали кандидата заместителя министра обороны Павла Попова, однако этот пост занял бывший сотрудник ФСО Александр Куренков. Telegram-канал Baza со ссылкой на источники назвал главную версию, по которой Попов не возглавил МЧС. Предполагается, что с началом военной спецоперации РФ на Украине, кандидатура Попова отошла на второй план.

Одной из веских причин для снятия кандидатуры Попова стала специальная военная операция на Украине. После ее начала генерала из Минобороны (Попова - NEWS.ru) на должность министра решили не рассматривать, — сказано в сообщении.

Куренков был назначен на пост главы МЧС 25 мая. Президент России Владимир Путин назвал его «не карьеристом, а служакой», человеком, который «знает то дело, за которое берется, досконально». Он выразил уверенность, что ведомство под руководством нового министра будет развиваться с учётом принятой в 2021 году стратегии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что лично знает Куренкова, и заверил, что тот обладает необходимыми качествами для работы на посту главы МЧС.