МО: ВС РФ уничтожили более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура»

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Вооруженные силы России ликвидировали более 55 экстремистов миротворческого «батальона имени Шейха Мансура» в Константиновке Донецкой Народной Республики, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Помимо этого, в том же районе российские войска вывели из строя шесть единиц бронетехники и автомобилей противника.

В районе населенного пункта Константиновка ДНР в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 экстремистов так называемого «батальона имени Шейха Мансура», а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, — сообщил Конашенков.

Представитель министерства уточнил, что на Купянском направлении в результате артобстрела российских войск по бойцам 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах Кучеровки, Песчаного Харьковской области и Стельмаховка ЛНР были ликвидированы до 30 украинских солдат. Под удар также попал один танк, две бронемашины и три автомобиля противника.

Конашенков добавил, что на Красно-Лиманском направлении в результате артобстрела российские войска уничтожили подразделения 95-й бригады десантников ВСУ в районах Григоровки и Серебрянки ДНР. В общей сложности украинская армия лишилась 40 военнослужащих, двух бронетранспортеров и трех пикапов.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей, — подчеркнул Конашенков.

Помимо этого, представитель ведомства рассказал, что при ударе на Южно-Донецком направлении в районе села Пречистовка ДНР были ликвидированы более 40 солдат ВСУ, а также три бронемашины и два пикапа.

Ранее Конашенков сообщил о том, что российские военные продолжают наступление на Донецком направлении. По его словам, всего за сутки на этом направлении были убиты более 100 украинских военнослужащих. Также были уничтожены танк, четыре бронированные машины и пять автомобилей.