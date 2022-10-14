МО: ВС РФ овладели господствующими высотами, преследуя отступающих ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Российские военные овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики во время преследования отступающих подразделений ВСУ, сообщило Министерство обороны России. В результате было уничтожено более 90 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа ВСУ.

На Времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ российские войска овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что на Николаево-Криворожском направлении российские войска отразили все атаки ВСУ. В результате столкновения было уничтожено более 130 бойцов ВСУ, три танка, 11 БМП и семь автомобилей.

В министерстве обороны также сообщили о попытках ВСУ атаковать на купянском направлении, однако российская артиллерия остановила украинских военнослужащих на дальних подступах.

На Краснолиманском направлении, как сообщили в ведомстве, российскими войсками был пресечена попытка ВСУ провести разведку боем по всей линии соприкосновения. В результате столкновения было ликвидировано 120 военных Украины, пять единиц бронетехники, четыре пикапа и четыре автомобиля.

Ранее Минобороны опубликовало видео, на котором российские беспилотники поражают технику и солдат украинской армии. Под удар беспилотников в том числе попали бронетранспортеры стран НАТО.