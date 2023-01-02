МО: ВКС России уничтожили более 70 наемников в ДНР и Харьковской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВКС России

Воздушно-космические силы России ликвидировали более 70 и ранили свыше 100 иностранных наемников вблизи населенных пунктов Марково и Краматорск ДНР, а также Новоосиново Харьковской области, рассказал в ходе брифинга представитель Минобороны Игорь Конашенков. Он добавил, что российские войска заняли новые рубежи при наступлении на Донецком направлении и продвинулись на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожив около 180 украинских военных.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Марково, Краматорск Донецкой Народной Республики, а также Новоосиново Харьковской области уничтожено более 70 иностранных наемников, более 100 ранены, — сказал Конашенков.

Кроме того, ВС РФ поразили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива 102-й бригады территориальной обороны в Запорожской области. Также уничтожено хранилище топлива группировки войск ВСУ «Хортица» в районе Днепропетровска.

По словам Конашенкова, российские войска уничтожили две американских артсистемы М-777 в ДНР, польскую самоходную артустановку Krab в Херсонской области и четыре украинские гаубицы Д-30 в ДНР.

Российские средства ПВО за сутки сбили пятнадцать беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также перехватили три снаряда РСЗО «Ольха» и «Ураган» в ДНР и Херсонской области.

Ранее в США сообщили, что на Украине есть три категории воюющих на стороне Киева иностранцев. В одну из них входят действующие сотрудники иностранных армий и разведывательных служб, вторую составляют наемники из восточноевропейских государств, особенно из Польши, в третью входят добровольцы из западных стран.