МО: ударом по Белгороду Киев пытается отвлечь внимание от своих поражений

Фото: t.me/vvgladkov

Власти Украины пытаются отвлечь внимание от поражения вооруженных сил на фронте, ударяя по территории России, сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве отметили, что Киев пытается спровоцировать Москву на ответные действия, однако ВС России никогда не работали по объектам гражданской инфраструктуры.

Киевский режим, совершивший это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия. Подчеркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре, — говорится в сообщении министерства.

Преступление, совершенное Вооруженными силами Украины, не останется безнаказанным, добавили в ведомстве. Со своей стороны Россия намерена продолжать наносить удары лишь по военным объектам, заключили там.

Ранее в Минобороны сообщили, что для атаки на Белгород Вооруженные силы Украины применили ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Большая часть боеприпасов была перехвачена средствами противовоздушной обороны, однако некоторые кассетные части достигли улиц Белгорода.