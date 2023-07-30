МО России сообщило об уничтожении центра ремонта БПЛА под Днепропетровском

Вооруженные силы России уничтожили в Днепропетровской области центр переучивания, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, также был ликвидирован пункт хранения, обслуживания и ремонта украинских БПЛА.

В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожены центр переучивания и пункт хранения, обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, — сказал Конашенков.

За сутки на на Донецком направлении ВСУ лишились склада боеприпасов, до 190 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, четырех автомобилей, двух артиллерийские системы М77, а также гаубиц «Мста-Б» и Д-20. На этом направлении российские силы отразили семь атак противника.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения ВС РФ группировки лишили ВСУ до 250-ти украинских военнослужащих, одного танка, трех боевых бронированных машин, четырех автомобилей, а также гаубиц: «Мста-Б» и Д-20.

На Краснолиманском направлении отражено три атаки противника и нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ. За сутки российские войска уничтожили на этом направлении до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

На Купянском направлении потери противника составили более 80 бойцов, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. При этом на Херсонском направлении в результате огневого поражения потери ВСУ за сутки составили до 65 украинских военнослужащих и пять автомобилей.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении средствами ПВО 44 БПЛА за сутки. Они были сбиты в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Залиман, Рубежное, Кременная, Райгородка в ЛНР, Сладкое, Старомихайловка в ДНР и ряде других населенных пунктов.