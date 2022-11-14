Павловка перешла под контроль России ВС России взяли под контроль Павловку в ДНР

Фото: dan-news.info

Минобороны РФ сообщило, что в результате упорных боев российскими войсками полностью взята под контроль Павловка в Донецкой Народной Республике. Поселок является стратегически важным населенным пунктом.

14 ноября с.г. в результате упорных боев российскими войсками полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Павловки. Комментируя происходящее, он пояснил, что без полного занятия населенного будет крайне затруднительно продвинуться и взять под контроль Угледар. Последнее необходимо для того, чтобы впоследствии отодвинуть украинские войска и от Донецка.

Позднее военкор Семен Пегов сообщил, что силами ОБТФ «Каскад» совместно с МО РФ, в частности во взаимодействии с морпехами из 155-ой и 40-ой бригад, Павловку удалось взять. По словам журналиста, населенный пункт посетил лично глава МВД ДНР генерал-полковник полиции Алексей Дикий.

Накануне Вооруженные силы России в результате наступательных действий на Донецком направлении полностью взяли под контроль поселок Майорск.