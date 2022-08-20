Минобороны России обвинило Киев в отравлении российских военных

Министерство обороны России сообщило о госпитализации военнослужащих ВС РФ, находившихся в Запорожской области, с признаками сильного отравления. В результате обследования в организме военнослужащих обнаружили отравляющее вещество — ботулотоксин типа «В». В Минобороны считают случившееся террористическим актом со стороны Украины.

Российские военные, выполнявшие задачи в Запорожской области, доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, военнослужащие отравились 31 июля. Россия готовит подтверждающие документы об использовании химических отравляющих веществ с результатами всех проведенных анализов.

Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России, — говорится в сообщении.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило о проведении дополнительного расследования об отравлении боевыми веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

О подозрении на отравление Сальдо стало известно 5 августа. Сообщалось, что его госпитализировали в Москву, но причины назывались разные: «энцефалопатия неясного происхождения», «отравление неизвестным веществом», «инсульт на почве усталости». 9 августа стало известно, что глава администрации пришел в сознание.