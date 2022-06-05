Минобороны РФ показало, как «Пионы» отработали по украинским позициям

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчетов самоходных артиллерийских установок «Пион» калибра 203 мм. Их применяют в ходе специальной военной операции, передают Известия.

Установка «Пион» используется для поражения опорных пунктов и пунктов управления ВСУ. Артиллеристы ведут стрельбу осколочно-фугасными снарядами на дальности до 40 км.

Ранее стало известно, что российская ПВО сбила военный самолет ВСУ под Одессой. По данным Минобороны РФ, он должен был доставить противнику боеприпасы и вооружение.