Опубликованы кадры пусков ракет по системам военного управления Украины Минобороны России показало видеокадры пусков ракет по системам военного управления и энергетики Украины

Фото: МО РФ

Министерство обороны России показало кадры пусков ракет по системам военного управления и энергетики Украины. Как сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков, все цели были поражены.

В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены, — сказал Конашенков.

Он добавил, что ракетными ударами ВКС России в районе города Николаева и населенных пунктов Нововоскресенское, Безыменное и Трифоновка Херсонской области поразили подразделения 60-й пехотной и 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Кроме того, были ликвидированы формирования наемников «Иностранный легион».

За сутки на Николаево-Криворожском направлении поражено более 120 украинских военнослужащих и наемников, восемь боевых бронированных машин и 12 автомобилей, отметили в Минобороны.

Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал Сергей Суровикин накануне заявил, что в зоне военной операции сложилась напряженная обстановка. По его словам, прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений, где «противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск».