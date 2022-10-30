МО России наградило матроса, заметившего БПЛА при атаке в Севастополе

Фото: Министерство обороны РФ

Сторожевой корабль Черноморского флота «Ладный»

Минобороны России представило к государственной награде матроса Артема Жильцова, который первым заметил вражеский дрон, направлявшийся в Севастопольскую бухту 29 октября, сообщается в Telegram-канале ведомства. Матрос сообщил командованию о неизвестном объекте. Это позволило вовремя накрыть беспилотник огнем из корабельных орудий и сорвать замысел противника.

Радиотелеграфист боевой части связи сторожевого корабля «Ладный» Черноморского флота матрос Артем Жильцов, исполняя обязанности вахтенного сигнальщика на посту противовоздушного наблюдения, в темное время суток 29 октября первым обнаружил неизвестный беспилотный морской аппарат, движущийся на вход в гавань по Севастопольской бухте, — говорится в сообщении.

Украинские воздушные и морские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах в Севастополе, накануне утром. В Минобороны России сообщили, что нападение было отражено, все дроны уничтожены. В результате атаки получили незначительные повреждения морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная.

В ведомстве добавили, что атакованные суда были задействованы в обеспечении безопасности вдоль «зернового коридора». В связи с этим Россия приостанавливает свое участие в продуктовой сделке.