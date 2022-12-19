МО России: над Белгородской областью сбиты четыре американские ракеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В небе над Белгородской области сбиты американские противорадиолокационные ракеты HARM, сообщил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков. В ЛНР, ДНР и Запорожской области перехвачены шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM, — сказал Конашенков.

Такие ракеты предназначены для обнаружения и поражения источников радиоизлучения, как правило, используются против радаров.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала система ПВО, вследствие чего пострадали четыре человека. В местных пабликах распространялась информация о серии взрывов и задымлении в центре столицы субъекта РФ.

Конашенков также сообщил, что в Луганской Народной Республике ликвидировали четыре украинские диверсионные группы. По его информации, в результате операции потери ВСУ составили до 70 бойцов, две бронированные машины и два пикапа.

Ранее командир спецназа «Троя» рассказал, что под Сватово есть «спящие» украинские ДРГ. Силовик добавил, что пока они находятся в состоянии, ожидая приказов.