МО РФ: ВСУ готовят масштабные провокации в районе ЗАЭС Минобороны РФ: ВСУ отправили до тысячи солдат для реализации провокаций на Запорожской АЭС

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Командование ВСУ ведет подготовку масштабных провокаций на территории Запорожской АЭС в Энергодаре, для чего были привлечены около тысячи украинских военных войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), заявил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. Он подчеркнул, что украинский полк войск РХБЗ уже прибыл в город Никополь Днепропетровской области.

Командование ВСУ осуществляет подготовку масштабных провокаций в районе Запорожской АЭС. Для их реализации в г. Никополь Днепропетровской области уже прибыл отдельный полк войск радиационной, химической и биологической защиты в количестве до тысячи военнослужащих, — заявил он.

Генерал-полковник подчеркнул, что прибывшие украинские солдаты снабжены спецкомплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности, а также техническими средствами РХБ-разведки и контроля.

Мизинцев предупредил, что в результате провокаций может возникнуть реальная угроза ядерной безопасности не только Украины, но и Европы. При этом он подчеркнул, что ВСУ «по уже отработанному сценарию» собираются обвинить в них Россию.

Представители Минобороны неоднократно повторяли, что обстрелы Запорожской АЭС, которые продолжаются со стороны Украины, способны привести к мировой техногенной катастрофе. 7 августа в результате обстрела электростанции была повреждена высоковольтная линия, а персонал вынуждено снизил мощность двух энергоблоков. Генерал-лейтенант Конашенков назвал эту атаку украинской стороны актом ядерного терроризма.

Мизинцев ранее заявил, что в случае аварии на ЗАЭС в зоне радиационного заражения окажутся не только девять близлежащих областей Украины, но также территория ДНР и ЛНР, приграничные районы России, Белоруссии, Болгарии и Румынии. По его словам, непригодными для судоходства станут Чёрное море и пролив Босфор.