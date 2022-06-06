Российские военные пощадили отступающих солдат ВСУ под Святогорском МО РФ: ВС Росси не открывали огонь по отступающим солдатам ВСУ под Святогорском

Российские войска целенаправленно не вели огонь по отступающим силам ВСУ под Святогорском, об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает ТАСС. Он также сообщил, что заградотряды ВСУ взорвали мост через Северный Донец для предотвращения отступления украинских войск из Святогорска. Российские войска, в свою очередь, почти завершили освобождение города. Он также призвал украинских солдат сложить оружия и не защищать «киевский режим во главе с националистами».

Российские вооруженные силы завершают освобождение города Святогорск Донецкой Народной Республики и окружающей его территории <...> Под натиском российских подразделений, отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья, — заявил Конашенков.

Ранее 6 июня стало известно, что спецназ Росгвардии уничтожил в Харьковской области шесть боевиков из батальона «Кракен», один боевик взят в плен. Информацию подтвердил сам пленный диверсант.

В Минобороны РФ сообщили, что «Кракен» терроризирует мирных жителей Харьковской области. Представители формирования проводят ночные «карательные рейды» в домах местных жителей по наводкам СБУ. Во время подобных набегов военные применяют насилие и похищают людей.