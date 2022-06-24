МО: войска ВСУ полностью блокированы в районах пунктов Горское и Золотое

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Вооружённые силы Российской Федерации

Группировка украинских военных полностью блокирована в районе населенных пунктов Горское и Золотое, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Российские военные окружили четыре батальона, артиллерийскую группу и отряд иностранных наемников общей численностью до двух тысяч человек.

В районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск, — сказано в сообщении.

Ранее глава администрации Луганской области Сергей Гайдай заявил, что украинские военные получили приказ об отступлении из Северодонецка. По его словам, находиться на прежних позициях не имеет смысла, а количество погибших на неукрепленных территориях может расти с каждым днем.

В свою очередь представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко предположил, что территория республики может быть полностью освобождена от ВСУ в ближайшее время.