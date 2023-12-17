МО РФ: военные «Центра» нанесли поражение штурмовой группе бригады «Азов»

Фото: МО РФ

Подразделения группировки войск «Центр» в ходе специальной военной операции (СВО) в районе Серебрянского лесничества нанесли поражение штурмовой группе бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, российской стороне под Красным Лиманом помогла поддержка артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжают выполнять боевые задачи специальной военной операции на Краснолиманском направлении. В районе Серебрянского лесничества при поддержке артиллерийских расчетов нанесено поражение штурмовой группе 12-й бригады специального назначения «Азов», — отметил офицер.

Савчук добавил, что артиллеристы нанесли поражение трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника, а также его технике. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили более 250 солдат, два танка и гаубицу Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. Столкновения произошли в районе Торского участка и Серебрянского лесничества. Там мотострелковый полк при поддержке артиллерии поразил штурмовые группы 44-го стрелкового батальона ВСУ и 5-й бригады Нацгвардии Украины.