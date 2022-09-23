МО РФ: ВКС ликвидировали более 220 украинских военных под Краматорском

Фото: Министерство обороны РФ

В результате нанесения удара вблизи города Краматорска Донецкой Народной Республики ВКС РФ убили более 220 украинских военных, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, именно там находилось подразделение 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорск Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 220-ти украинских военнослужащих, — заявил Конашенков.

Помимо этого вблизи населенных пунктов Славянск и Озерное в ДНР в результате нанесения огневого удара погибло более 100 иностранных граждан, сражающихся за Украину.

В населенном пункте Донецкое в ДНР был уничтожен склад боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, а в селе Никифоровка — украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1».

В настоящее время на территории республики проходит референдум о вхождении в состав России. Голосования продлятся до 27 сентября. В ДНР будут работать 450 избирательных участков. Также голосование проходит среди жителей Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в том случае, если граждане ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей проголосуют на референдумах за вхождение в состав России, на их территории будет действовать конституция РФ. Таким образом он ответил на вопрос о потенциальных нападениях украинских военных на эти земли