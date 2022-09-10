МО РФ: ВКС ликвидировали до 300 солдат ВСУ в Харьковской области МО РФ: ВКС ликвидировали до 300 украинских военных в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области

Фото: МО РФ

ВКС России ликвидировали до 300 украинских военных в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области, рассказал в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, там располагались штаб пятой бригады нацгвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен». Также было уничтожено до 15 единиц военной техники.

Также был нанесен удар по пункту управления 54-й механизированной бригады в районе населенного пункта Рай-Александровка в ДНР, отметили в Минобороны.

Высокоточным оружием ВКС России поражены штаб 5-й бригады национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области. <...> Уничтожено до 300 украинских военнослужащих и до 15 единиц военной техники, — сообщил Конашенков.

Пункты управления ВСУ подверглись обстрелам ВС РФ в районах населенных пунктов Розовка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка и Угледар в ДНР, Снигиревка и Новониколаевка в Николаевской области. Кроме этого, за сутки были поражены 48 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника украинской армии в 178-ми районах.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что в районе Купянска в Харьковской области сложилась тяжелейшая обстановка на фронте. По его словам, переброшенные ранее резервы замедлили, но не остановили продвижение ВСУ.

Военный корреспондент Александр Коц позже сообщил, что часть российских сил покинула Купянск после наступления ВСУ. По сведениям журналиста, отошедшие подразделения сейчас занимают оборону по восточному берегу реки Оскол.

По словам Поддубного, продвижение ВСУ остановлено в городе Красный Лиман Донецкой Народной Республики бойцами добровольческого батальона «Барс».

В Минобороны России информацию военных корреспондентов не подтверждали.