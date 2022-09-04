ВКС России ликвидировали около 50 иностранных наемников в ДНР

Фото: Министерство обороны РФ

ВКС России ликвидировали до 50 иностранных наемников в населенном пункте Курахово в ДНР, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, именно там находились два пункта дислокации бойцов международного легиона.

В районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наемников ликвидировано до 50 иностранных боевиков, — сказал Конашенков.

Помимо этого, российские войска атаковали город Краматорск, в котором находились бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также склад с боеприпасами. В результате удара погибли более 120 украинских военных и были уничтожены 11 единиц военной техники.

Также огневые удары были нанесены по населенным пунктам Адамовка и Гусаровка, в результате чего было убито 110 бойцов ВСУ. В связи с этим военное командование Украины мобилизует на данные территории военнослужащих из центральных и западных областей страны, добавил Конашенков.

Ранее Конашенков сообщил, что ВС России ликвидировали свыше 150 украинских бойцов на Николаево-Криворожском направлении. По его словам, ВСУ не удалось закрепиться в регионе, они потеряли также 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе четыре БМП «Брэдли» американского производства, 10 других боевых бронированных машин и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами.