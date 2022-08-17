Стало известно о массовом дезертирстве солдат ВСУ в Соледаре Минобороны России: более трети мобилизованных бойцов 10-й бригады ВСУ дезертировали в Соледаре

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В Соледаре более трети мобилизованных украинских военных покинули свои позиции, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в настоящий момент общая численность 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ составляет менее 50%.

В Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили свои подразделения, убыв в неизвестном направлении. Укомплектованность бригады личным составом из-за больших потерь остаётся менее 50 процентов, — сообщил представитель ведомства.

Он рассказал, что более 50% состава 3-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ также самовольно отступили от своих позиций в районе Марьинки Донецкой Народной Республики. Связано это с большими потерями и нехваткой боеприпасов.

Ранее Конашенков в ходе брифинга сообщал, что 14-я механизированная бригада ВСУ в районе Соледара потеряла более двух тысяч военнослужащих. По его словам, оставшиеся военнослужащие личного состава бригады были выведены в тыл. Тогда же, по информации ведомства, в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы 23-й батальон 56-й мотопехотной бригады ВСУ, когда ее потери превысили 70% списочной численности.