МО РФ: в ДНР уничтожены установка HIMARS и до 30 человек боевого расчета

Фото: US Army

В районе Константиновки в ДНР уничтожены пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства с машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 украинских артиллеристов, заявили в Министерстве обороны России. В ведомстве добавили, что ВКС России поразили пункт дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Славянск, ДНР.

Уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета, — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что в районе н.п. Константиновка в ДНР сосредоточенными огневыми ударами поразили пункты временной дислокации подразделений 93-й механизированной бригады. Было убито до 120 украинских военнослужащих и уничтожено 11 единиц военной техники.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы Украины предпринимает попытки закрепиться на Николаево-Криворожском направлении. Однако, по данным ведомства, киевская армия терпит серьезные потери — в ходе боев были ликвидированы 230 бойцов ВСУ, а также несколько десятков единиц техники.