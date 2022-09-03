МО РФ узнало, куда США хотят перенести программы биоисследований с Украины МО РФ: США намерены перенести программы биоисследований с Украины в страны бывшего СССР

Фото: Xinhua/Global Look Press

Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести незавершенные биологические исследования с Украины в страны постсоветского пространства, Прибалтику и в Восточную Европу, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, расширение числа биолабораторий создает угрозу безопасности России.

Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в другие страны постсоветского пространства, а также в государства Восточной Европы, такие как Болгария, Чехия, страны Балтии. Расширение сети биолабораторий, на базе которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, создает угрозу военной безопасности Российской Федерации, — сказал Кириллов во время брифинга по вопросу предстоящего консультативного совещания государств-участников КБТО.

Он отметил, что в непосредственной близости к границам России находятся более 50 биологических лабораторий, которые контролируются Пентагоном.

Кириллов добавил, что биоисследования США на Украине игнорируют актуальные проблемы здравоохранения. В частности, в лабораториях не исследуют социально значимые заболевания, такие как корь, краснуха, туберкулез, СПИД. Их деятельность направлена на изучение патогенов, применение которых может быть замаскировано под естественные вспышки холеры, туляремии, чумы, Конго-крымской лихорадки, а также хантавирусов.

Кириллов уточнил, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России. При этом, по данным Минобороны РФ, на фоне биоисследований Пентагона вакцинопрофилактика кори и краснухи на Украине снизилась на 70%.