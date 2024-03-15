ПВО уничтожила десять снарядов «Вампир» над Россией Минобороны сообщило о перехвате снарядов РСЗО «Вампир» над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны уничтожили еще 10 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. Таким образом, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку.

15 марта около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО 10 реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью, — говорится в сообщении.

30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода ракетами «Ольха» и реактивными системами залпового огня «Вампир» чешского производства. Тогда погибли 24 мирных жителя, более 100 пострадали.

Жительница Белгорода Наталья рассказала, что после атаки со стороны Украины жители боялись выходить на улицу. По ее словам, 30 декабря горожане пережили самый страшный обстрел с начала СВО, а ее знакомая лишилась пальцев во время атаки.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев оповестил об уничтожении беспилотника средствами ПВО. По его информации, последствий на земле не обнаружено. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин информировал об отражении атаки беспилотника над подмосковным Раменским. Он уточнил, что БПЛА летел в направлении российской столицы.