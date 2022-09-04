МО РФ: украинские и западные журналисты пытались «влиться» в кортеж МАГАТЭ МО РФ: в Киеве хотели присоединить к ехавшему на ЗАЭС кортежу МАГАТЭ машины с украинскими журналистами

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

1 сентября власти Украины хотели присоединить к кортежу МАГАТЭ, который направлялся на Запорожскую АЭС, автомобили с украинскими и западными журналистами, заявили в Минобороны России в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что проезд на подконтрольную России территорию осуществлялся в соответствии с заранее подготовленными списками. Никаких представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать кортеж экспертов МАГАТЭ с подконтрольной киевскому режиму территории на ЗАЭС, в согласованных списках миссии не было.

В Минобороны подчеркнули, что специально отобранные «представители СМИ» из Украины, США и Великобритании должны были ссообщить в присутствии специалистов МАГАТЭ международному сообществу о переходе станции под контроль Киева после ее захвата диверсантами ВСУ.

Как подтвердилось 2 сентября из публичного заявления В.Зеленского, киевским режимом явочным порядком к кортежу МАГАТЭ были присоединены автомобили с украинскими и западными журналистами. Попытка данной провокации предпринималась Киевом вопреки сценарию работы миссии, документально согласованному Секретариатом МАГАТЭ и Департаментом охраны и безопасности ООН, — рассказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что посторонние лица не были допущены на территорию АЭС. При этом по просьбе Секретариата МАГАТЭ для освещения работы миссии на станции российская сторона обеспечила приезд на ее территорию более 60 представителей СМИ, в том числе из США, Франции, Китая, Дании, Японии, Германии, Турции и других стран.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что солдаты ВСУ попытались установить контроль над ЗАЭС, несмотря на присутствие экспертной группы МАГАТЭ на станции. Операция Киева по захвату АЭС началась 2 сентября в районе 23:00 мск. Две группы катеров и моторных лодок численностью 42 единицы попытались высадить 250 украинских десантников на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного. ВКС РФ нанесли по ним удары, уничтожив 20 судов.