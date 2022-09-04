Украинские связисты столкнулись с «тувинским феноменом» в ходе перехвата радиосообщений Вооруженных сил России, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале. Отмечается, что бойцы ВСУ не понимают речь тувинцев, которые общаются между собой на родном языке, в результате чего перехват сообщений становится бесполезным.