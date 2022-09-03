МО РФ: США могли создать вспышку чумы, замаскировав ее под естественную

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

США заинтересованы, чтобы в их биологических лабораториях исследовали вирусы холеры и чумы, поскольку эти патогены имеют природные очаги как на Украине, так и в России, следовательно их применение можно замаскировать под естественные вспышки болезни, заявил в ходе брифинга начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Он подчеркнул, что биологические исследования Пентагона не соответствуют актуальным проблемам здравоохранения Украины.

Он уточнил, что холера, туляремия, чума, Конго-Крымская лихорадка и хантавирусы изучались в рамках так называемых украинских проектов «Ю-Пи» и «Тэп».

Заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний, — заявил Кириллов на брифинге.

Он добавил, что программа Вашингтона нацеленная на реформирование системы здравоохранения Украины и деятельность химлабораторий привели к «неуправляемому росту заболеваемости» опасными инфекциями.

Ранее Кириллов заявил, что агентство США по международному развитию (USAID) может иметь отношение к возникновению COVID-19. По данным российского Министерства обороны, разработка велась с 2009 года.